Трутнев поручил проверить сообщения о загрязнении бухты Золотой Рог

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проверить информацию о загрязнении бухты Золотой Рог в Приморье и, если факты подтвердятся, принять соответствующие меры. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба полпредства.

"Вице-премьер поручил Росприроднадзору и властям Приморского края в ближайшее время проверить информацию, и в случае подтверждения фактов загрязнения акватории принять меры для оперативного реагирования. Контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя", - говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении, ранее СМИ сообщали о нефтяных пленках, которые якобы были зафиксированы на нескольких причалах города, фотографии нефтяных пятен и мусора также появились в Instagram. Ранее подобные проблемы возникали из-за заправки топливом заходящих в Золотой Рог судов, несовершенства канализационной системы и бытовых стоков.

По мнению вице-премьера, необходимо, чтобы каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора или грязи в бухту фиксировался, принимались необходимые меры для устранения загрязнения. "Если будут обнаружены загрязнения при бункеровке, нарушения технологии работы с водами на судах, владельцы будут наказываться самым принципиальным образом", - цитирует Трутнева пресс-служба.

Бухта Золотой Рог - центральная бухта Владивостока, на берегу которой располагаются военный причал Тихоокеанского флота, причалы Владивостокского морского торгового порта, Владивостокского рыбного порта, а также несколько прогулочных набережных и морской вокзал. В декабре 2018 года ТАСС сообщал о том, что ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали программу очистки бухты. По данным властей региона, в бухту ежегодно сбрасывается 14,2 млн куб. м сточных вод, из них 9,4 млн куб. м - без очистки. Вода и дно Золотого Рога загрязнены нефтепродуктами и тяжелыми металлами.