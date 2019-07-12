Виноделы Грузии проводят митинг у "Рустави 2" из-за высказываний гендиректора про вино

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Несколько десятков виноделов и виноградарей из грузинского края Кахети проводят в пятницу акцию протеста у здания оппозиционной телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси из-за нецензурных высказываний гендиректора телеканала Ники Гварамии по поводу местных вин и минеральной воды. Об этом сообщает телекомпания "Имеди".

"Мы сюда приехали из Кахети. Таких спокойных и хороших людей, как кахетинцы, ни в одном уголке страны нет, однако у терпения тоже есть свой предел. Дело дошло до того, что в вино, боржоми - в те продукты, которыми мы живем, - начали гадить", - сказал журналистам участник акции протеста, винодел Леван Гремелашвили.

Митингующие, которые до приезда в Тбилиси устроили демонстрацию у Гомборского перевала в Кахети, утверждают, что не принадлежат ни к какой политической партии, однако требуют, чтобы Гварамия ушел с поста гендиректора канала. В противном случае 20 июля они грозятся устроить более масштабную акцию.

На акцию протеста в Кахети в пятницу Гварамия откликнулся в Facebook - он вновь нецензурно высказался о грузинском вине и отметил, что митингующие мечтают о реализации алкогольного напитка лишь в России.

Гварамия в среду в передаче "Акценты" нецензурно выразился в адрес грузинского вина и минеральных вод "Боржоми" и "Набеглави". Его негодование было вызвано тем, что в воскресенье из-за нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габунии в адрес российских властей жители Тбилиси устроили акцию протеста у "Рустави 2", утверждая, что подобные заявления могут навредить грузино-российским отношениям, за которыми могут последовать экономические санкции. По мнению Гварамии, грузинские поставщики могут свободно продавать свою продукцию на Украине.

Во вторник Госдума РФ обратилась к правительству России с рекомендацией введения санкций против Грузии, однако президент России Владимир Путин не разделил мнения парламентариев.