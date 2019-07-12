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Арктика сегодня

ООН заявила о беспрецедентном числе лесных пожаров в Арктике

По словам представителя генсека ООН Фархана Хака, к такому числу возгораний привело общее повышение температуры в регионе

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Беспрецедентное число лесных пожаров произошло с начала лета в Арктике из-за стремительного повышения температуры в северной части Земли. Об этом заявил в пятницу заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"С начала июня в арктическом регионе наблюдается беспрецедентное число лесных пожаров, согласно информации Всемирной метеорологической организации, - сказал он. - За последнее время поступили сообщения о более чем 110 лесных пожарах на территории арктического круга. В Сибири пожар распространился на территорию свыше 100 тыс. кв. футов (около 30 тыс. кв. км)".

По словам Хака, к такому числу возгораний привело общее повышение температуры в регионе. "Север Земли нагревается быстрее, чем остальная часть планеты, эта жара и вызывает пожары, - отметил он. - Кроме того, в результате горения в атмосферу поступает углерод, в свою очередь провоцирующий дальнейшее глобальное потепление".

"В некоторых частях Сибири температура составила на 10 градусов выше нормы, - информировал представитель ООН. - На Аляске текущее лето также стало вторым самым жарким за историю наблюдений".

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