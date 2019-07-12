Спасатели нашли четырех туристов, которые перевернулись на катамаране в КЧР

ЧЕРКЕССК, 12 июля. /ТАСС/. Спасатели нашли туристов, которые перевернулись на катамаране во время рафтинга по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), состояние троих из них - удовлетворительное. Четвертого туриста вместе с катамараном прибило на противоположный берег, информации о его состоянии пока нет, сообщили в пятницу в региональном управлении МЧС.

"В 18:22 12 июля троих туристов, которые перевернулись на катамаране в составе туристической группы, извлекли на берег выше 1,5 км села Хасаут-Греческое", - говорится в сообщении.

В управлении МЧС отметили, что их состояние на данный момент удовлетворительное. Работы по спасению четвертого туриста, который вместе с перевернувшимся катамараном находится на противоположном берегу реки, продолжаются. Состояние пострадавшего неизвестно.

Четыре туриста из Калининградской области перевернулись на катамаране при сплаве по реке Аксау в районе населенного пункта Красный Карачай Зеленчукского района КЧР. В поисках были задействованы восемь спасателей при помощи одной единицы техники и одного плавательного средства.