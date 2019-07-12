В Новгородском музее для детей разработали интерактивную игру по созданию фресок XIV века

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты Государственного музея художественной культуры Новгородской земли создали игровой комплекс для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В стенах музея юные посетители впервые смогут воссоздать имитацию фресок XIV века, а с помощью настольных игр изучить историю монастырей Великого Новгорода, сообщила журналистам в пятницу замдиректора музея Ольга Гусева.

"Этот интерактивный игровой комплекс разработан для работы с детьми и подростками с особыми возможностями здоровья. Он позволит экспозицию [Культурное наследие новгородских монастырей] адаптировать и приблизить к каждому ребенку", - сказала Гусева.

Она отметила, что, выбирая форму для работы с детьми, сотрудники музея остановились на игре и создали несколько ее форматов, направленных на различные интересы ребенка. К примеру, игра "Новгородские обители" выстроена по принципу домино. Основа - изображения, скопированные с произведений искусства, хранящихся в фондах музея.

"Она позволяет узнать монастыри и рассмотреть картины новгородских художников, оригиналы представлены в том зале, где находится домино. Ведущий показывает детям картины и рассказывает о них, идет перекличка с экспозицией", - пояснила собеседница агентства.

"Монастыри Великого Новгорода" - это настольная игра, в основе которой игровое поле с изображением новгородского Десятинного монастыря. Суть - дать максимально количество верных ответов на разработанную серию вопросов по истории Десятинного монастыря и Новгородской области. Еще один формат интерактивной игры - дать детям возможность почувствовать себя реставраторами.

"Мы разработали еще один игровой комплекс из фресок - четыре изображения. Ребята в игровом наборе получают целостную картинку и фрагменты специально изготовленных фресок, из которых они могут составить изображение", - сказала Гусева, добавив, что фрагменты созданы максимально похожими даже по весу на оригиналы XIV века.

О проекте

Игровой комплекс, состоящий из четырех мобильных наборов и одного стационарного, включили в экспозицию и начали использовать. Музейные работники создали его по проекту "Обращение к истокам" на средства гранта в 600 тыс. рублей от международного гранатового комплекса "Православная инициатива". Кроме того, на данный момент специалисты разрабатывают элементы экспозиции для слепых и слабовидящих детей. Их презентуют в декабре.