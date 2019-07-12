Производитель Барби выпустил куклу в образе Дэвида Боуи

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американская компания Mattel, уже более полувека производящая кукол Барби, выпустила модель в образе Зигги Стардаста - вымышленного персонажа и альтер-эго знаменитого британского глэм-рок исполнителя Дэвида Боуи. Новинка коллекции представлена на сайте производителя.

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В фигурке Стардаста повторены все детали сценического образа Боуи - красные сапоги, огненно-рыжая прическа-маллет, космический комбинезон и грим. При этом зрачки глаз куклы одинакового размера, хотя широко известно, что вследствие травмы левого глаза один зрачок певца был постоянно расширен - это дополняло его образ и создавало впечатление глаз разного цвета. Кроме того, на лице куклы Барби создатели оставили привычную для фигурок этой серии улыбку; Зигги Стардаст же, напротив, славился напряженным выражением лица.

"Этой коллекционной куклой Барби мы выражаем почтение культурному наследию музыкального гения, переосмыслившего рок-н-ролл", - сказано в сообщении Mattel.

Новая кукла в линейке Барби это отнюдь не детская игрушка - 50-долларовая фигурка на подставке выпущена ограниченной серией как коллекционная модель. Пока что кукла не доступна для заказа, производитель не сообщает о сроках поступления игрушечного Зигги Стардаста в продажу.

Альтер-эго Дэвида Боуи - не единственная новинка в семействе Барби. Недавно Mattel также представила куклу Саманты Кристофоретти - первой женщины-астронавта из Италии и первой итальянки, побывавшей на борту Международной космической станции