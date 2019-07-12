Кабмин распределил полномочия по обращению с животными между профильными ведомствами

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обращения с животными. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства России.

Документ предусматривает закрепление за Минприроды "полномочий по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обращения с животными, по установлению порядка организации деятельности общественных инспекторов в этой области".

В сферу деятельности Росприроднадзора правительство постановило отнести государственный надзор в области обращения с дикими животными, которые содержатся или используются в неволе. Сюда также относятся виды, занесенные в Красную книгу или охраняемые международными договорами.

За Россельхознадзором закреплены полномочия по надзору в области использования животных в культурно-зрелищных целях, а также по лицензированию деятельности по содержанию и использованию их в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

Ранее пресс-служба аппарата вице-премьера России Алексея Гордеева отмечала, что на совещании под его председательством на тему ответственности в области обращения с животными было принято решение, что, несмотря на передачу части полномочий Россельхознадзору, Минприроды остается ключевым ведомством, отвечающим за всю сферу, кроме вопросов содержания и использования их в культурно-зрелищных целях. Также будет установлен порядок работы общественных инспекторов в данной области.

Закон о запрете жестокого обращения с животными

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва и рассматривался восемь лет. Закон устанавливает основные принципы обращения с животными, основанные на ответственном, нравственном и гуманном отношении к ним. Закрепляются полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Регламентируются требования к содержанию и использованию животных, устанавливаются правила защиты их от жестокого обращения, запрещается пропаганда жестокого обращения с ними, а также вводятся требования к содержанию домашних и служебных животных, к использованию их в культурно-зрелищных мероприятиях.