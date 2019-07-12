ГУУ представил целостный подход в применении искусственного интеллекта в образовании

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Государственный университет управления (ГУУ) представил подход к внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. Презентация прошла в Париже в ходе XV Всемирной конференции по интеллектуальному капиталу "Искусственный интеллект и следующее поколение компетенций: как цифровые технологии и искусственный интеллект влияют на будущее профессиональных компетенций", сообщили в пятницу пресс-службе вуза.

"Целостный подход к использованию и внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс среди школьников и абитуриентов, студентов, молодых ученых и экспертного сообщества, направленный на подготовку лидеров-управленцев цифровой экономики, был презентован Государственным университетом управления", - сообщили агентству.

По информации пресс-службы, особый интерес участников конференции вызвала программа кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний" по развитию в России цифрового волонтерства. "Проект нацелен на повышение информированности широких слоев населения России в вопросах умного поиска, борьбы с кибербуллингом, создания и продвижения позитивного контента, фандрайзинга", - пояснили в пресс-службы ГУУ.

Конференция прошла в штаб-квартире ЮНЕСКО 11-12 июля. Мероприятие было организовано Университетом Париж-Сюд при поддержке Программы ЮНЕСКО "Информация для всех". Россия в этом году получила специальный статус "Страна-гость".