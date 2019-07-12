МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. День московского транспорта отметят в столице парадом ретротрамваев и ночным велофестивалем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

"Основными городскими площадками праздника станут ВДНХ, проспект Академика Сахарова, Трубная площадь, Чистопрудный бульвар и парк "Зарядье". Начало работы площадок - 12:00. По предварительным оценкам, в разных мероприятиях могут принять участие более 100 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Парад ретротрамваев

В 11:00 в столице стартует парад трамваев. Колонна старинных трамвайных вагонов пройдет по центральным улицам города, а с 12:00 часов на Чистопрудном бульваре ими смогут полюбоваться все желающие - впервые работу выставки продлят до 18:00. "Парад трамваев уже стал доброй традицией. Этим летом продлим ее работу до самого вечера, чтобы как можно больше жителей города могли познакомиться с историей трамвая", - приводит пресс-служба слова генерального директора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова.

Перед выставкой старинные трамваи совершат пробег по столице - до Чистых прудов колонна проследует по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

На Чистопрудном бульваре все желающие смогут посетить вагоны и сфотографировать. Гостей встретят артисты в исторических костюмах. Кроме этого, для москвичей подготовили развлекательную программу с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами.

Ночной велофестиваль

Крупным событием праздничной программы станет ночной велофестиваль. Он начнется с установки мирового рекорда: около 3,5 тысячи участников встанут рядом, образовав самое большое в мире очертание велосипеда из людей.

Стартовав в 22:00 на Кремлевской набережной, колонна велосипедистов проедет около 11 километров по ночным центральным улицам, набережным и бульварам и финиширует на Суворовской площади. Велофестиваль - это не гонка, поэтому принять участие в заезде могут все желающие старше 18 лет, независимо от уровня физической подготовки. Тип велосипеда не имеет значения, единственное требование - наличие белого фонаря спереди и красного сзади. К участию не допускаются электроскутеры, самокаты и электроколеса.

"Поздние заезды - самые зрелищные, а в этом году мы подготовили особенный маршрут мимо Кремля. Участвуя в фестивале, москвичи показывают, что готовы передвигаться по городу на велосипеде в любое время суток. Ночью видимость на дороге снижается, поэтому мы призываем автомобилистов быть внимательнее и всегда помнить о том, что велосипедист - равноправный участник дорожного движения. А велосипедистам напоминаем, что при езде ночью нужно обязательно использовать передний и задний фонари", - добавили в пресс-службе департамента.

День московского транспорта - профессиональный праздник работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году и отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Праздник был посвящен 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.