Врачи предполагают, что смогут избежать ампутацию правой руки избитой в Ингушетии девочки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Лечащие врачи семилетней девочки, избитой родной тетей в Ингушетии, полагают, что смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. Ребенка перевели 5 июля в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи пытаются спасти большую площадь правой руки девочки, пострадавшую сильнее всего.

"Зампостпреда республики Адам Бузуртанов навестил девочку <...> Бузуртанов пообщался с лечащим врачом ребенка Александром Брянцевым. По его словам, состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки, возможно, ампутации удастся избежать", - говорится в сообщении.

Тете девочки предъявлены обвинения по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего". Обвиняемая - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.