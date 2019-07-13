Погрузка косаток на судно в Хабаровске прошла без происшествий

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Погрузка трех косаток из приморской бухты Средней прошла в порту Хабаровска успешно и без происшествий, сообщил ТАСС руководитель хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Николай Колпаков.

"Около 02:00 ночи (19:00 мск) завершилась погрузка, и судно по Амуру отправилось в Николаевский район [к месту выпуска]. Погрузка прошла без происшествий, с животными все хорошо. На борту их продолжают сопровождать ветеринары и тренеры", - сказал Колпаков.

Перед погрузкой животные успели отдохнуть после дороги от приморской бухты в Хабаровск, так как автоколонна, по информации ВНИРО, прибыла раньше намеченного срока.

11 июля начался второй этап операции по выпуску содержащихся в бухте Средней в Приморье морских животных. В этот раз решили выпустить на волю двух самок и одного самца, после чего в вольерах бухты останутся пять косаток.