"Ъ": суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил вынесенное ранее решение о назначении штрафа Центру организации дорожного движения (ЦОДД) в 500 тыс. рублей за установку уменьшенных в размере дорожных знаков на "нескоростных" улицах. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

"Из определения Мосгорсуда следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ). Этот документ (введен Росстандартом в ноябре 2017 года) закрепляет право городов применять знаки размером 500 x 500 мм на "нескоростных" улицах", - сообщает издание.

Уточняется, что ЦОДД утверждал о возможности применения ПНСТ без согласования с ГИБДД одновременно с национальными стандартами при соблюдении условий обеспечения безопасности дорожного движения. В Мосгорсуде объяснили, что такие условия были созданы: "знаки были установлены на двухполосных улицах с разрешенной скоростью движения не выше 60 км/ч, хорошо видны и освещены, один из них покрыт флуоресцентной светоотражающей пленкой, смонтирован "лежачий полицейский".

Как сообщалось ранее, судебный спор возник между ГИБДД и московскими властями из-за установки дорожных знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенного размера (500 x 500) на одной из улиц города. Согласно стандарту, размер знака "Уступи дорогу" составляет 900 x 900 мм, "Пешеходный переход" - 700 x 700 мм. По решению суда в феврале текущего года ЦОДД вынесен штраф на 200 тыс. рублей, так как в Госавтоинспекции знаки нового формата посчитали небезопасными для движения. Второй штраф в размере 300 тыс. рублей за "повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений" инспектор ГИБДД назначил самостоятельно.