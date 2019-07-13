Фабрика по пошиву одежды возобновила работу в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 13 июля. /ТАСС/. Фабрика, занимающаяся пошивом одежды, возобновила работу в сирийском Алеппо. Производство расположено в крупном промышленном районе Бенизейд, сильно пострадавшем во время войны. Предприятие, которое в мирное время славилось качеством своих изделий, пришлось восстанавливать практически с нуля.

"Даже стены пришлось восстанавливать. Сейчас производим одежду для взрослых, пока только для нужд Сирии. Проблемы есть, но их потихоньку решаем, правительство помогает", - рассказал журналистам директор предприятия Ахмад Ходор.

По его словам, нормальной работе мешают периодические перебои с электроснабжением и проблемы с логистикой. "Не везде еще восстановили дороги, но уже лучше, чем было" , - сказал Ходор.

Работают на фабрике в основном мужчины, но в трудоустройстве не отказывают и детям. "Я учусь в школе, но каждый день после уроков прихожу сюда и работаю, потому что я мужчина и должен помогать своей семье", - говорит 11-летний Амар.

Вопрос восстановления страны вышел на первый план в Сирии после объявления о победе над террористической организацией ИГ (запрещена в России). В Алеппо за последние два года восстановлены более 200 предприятий, возвращающиеся беженцы и местные жители получили возможность обеспечить свои семьи и вернуться к мирной жизни.