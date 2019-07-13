В Канаде спасли запутавшегося в сетях полярного кита в заливе Святого Лаврентия

ОТТАВА, 13 июля. /ТАСС/. Спасательная экспедиция из атлантической канадской провинции Нью-Брансуик смогла обнаружить и освободить от рыболовецких снастей одного из китов в заливе Святого Лаврентия. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC .

Операция по спасению была проведена в четверг. Специалисты смогли подплыть к млекопитающему и срезать с его хвоста рыболовецкие сети, которые мешали ему нормально погружаться в воду. Отмечается, что это пятилетний самец, который впервые был обнаружен запутавшимся еще в апреле текущего года у атлантических берегов США. В канадских водах он был обнаружен 4 июля.

В настоящее время канадские спасатели при поддержке разведывательных самолетов Национального управления океанических и атмосферных исследований США ведут поиски еще двух запутавшихся полярных китов в заливе Святого Лаврентия. "Обнаружение этих млекопитающих является очень трудной задачей, так как они много времени проводят под водой", - отметили поисковики.

Спасательная команда прибыла в залив Святого Лаврентия во вторник с целью освободить трех полярных китов, ранее обнаруженных в этих водах с рыболовецкими сетями на своих телах, которые мешают им нормально плыть. По словам руководителя группы Маки Грина, сложность операции по распутыванию всех трех млекопитающих по шкале от 1 до 10 они оценивают на 8 баллов.

Ранее сообщалось, что у атлантических берегов Канады погибли шесть редких полярных китов. Их останки в настоящее время изучают ученые для установления причин смерти этих гигантов.

По подсчетам ученых, в Северной Атлантике осталось всего около четырех сотен гренландских китов, как еще называют этих морских гигантов. За последние 16 лет были обнаружены останки 70 этих животных. В более чем половине случаев они погибли из-за того, что запутались в рыболовецких снастях или же в результате столкновения с кораблями.