Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"Ветром надуло дым от лесных пожаров. Синоптики и лесоохрана сказали, что роза ветров поменялась, надуло дым и так, возможно, будет несколько дней", - сообщили в пресс-службе, отметив, что пожаров возле населенных пунктов нет.

Согласно оперативной сводке Лесопожарного центра края, на 11:00 (07:00 мск) в регионе действует 80 лесных пожаров на 250 тыс. га. В том числе 185 тыс. га в так называемой зоне контроля, то есть на территории труднодоступных районов, где стоимость тушения пожаров превышает размер возможного ущерба. "Очаги возгораний действуют в районах: Эвенкийский, Богучанский, Северо-Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Абанский", - говорится в сводке.

В тушении огня в тайге принимают участие 899 человек, задействовано 60 единиц техники.