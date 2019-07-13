Глава Тувы заявил, что подтопленное село Хондергей оказалось отрезанным от большой земли

ТАСС, 13 июля. Тувинское село Хондергей, в котором из-за сильных дождей подтоплено 77 дворов, оказалось отрезанным от большой земли. Об этом в субботу сообщил глава республики Тува Шолбан Кара-Оол на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В селе Хондергей из-за сильных дождей произошло подтопление 77 дворов жилых домов. Местные жители отрезаны водой, проехать туда пока невозможно, поэтому группа спасателей вылетела туда, она укомплектована всем необходимым для оказания помощи населению", - написал Кара-Оол.

Он призвал жителей республики воздержаться от дальних поездок из-за размытых дорог.

В Хондергее развернуты два пункта временного размещения. В одном из них находятся 23 человека: пять взрослых и 18 детей. Другие жители села, дома которых попали в зону подтопления, уехали к родственникам. Пострадавших нет.

По данным регионального главка МЧС, в ликвидации последствий подтопления участвуют 79 человек и 19 единиц техники. В ведомстве отметили, что в регионе еще три дня продлятся сильные дожди.

Село Хондергей находится у рек Улуг-Хондергей и Аныяк-Хондергей в 207 км от Кызыла и 18 км от районного центра, города Чадан. В селе живут почти 1 тыс. человек.