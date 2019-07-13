Глава МВД вручил выпускникам ведомственного университета дипломы на Красной площади

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на Красной площади в Москве в торжественной обстановке вручил дипломы об окончании вуза выпускникам Университета МВД имени В. Я. Кикотя, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в строю 98 отличников учебы, в том числе 10 золотых медалистов. Грамотное применение полученных знаний на практике, ответственное отношение к работе позволят вам с честью выполнить офицерский долг. Именно от вас зависит эффективность выполнения задач борьбы с терроризмом, отражения кибератак, борьбы с незаконном оборотом наркотических веществ", - сказал министр в напутственном обращении к выпускникам.

По его словам, среди тех, кто получил дипломы, есть 29 человек из Таджикистана, Белоруссии, Парагвая, Монголии, Конго и Анголы, которые обучались в вузе по программе подготовки зарубежных специалистов. Всего же в церемонии, посвященной выпуску, приняли участие свыше 700 курсантов.

После получения дипломов молодые офицеры по традиции прошли торжественным маршем по Красной площади. Вслед за этим трое выпускников перед строем своих однокурсников сделали предложение руки и сердца своим избранницам, также обучавшимся с ними на одном курсе.