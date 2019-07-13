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Андрея Малахова внесли в базу "Миротворца"

Ранее 12 июля журналист вместе с коллегой Марией Ситтель провели телемост Москва - Киев "Надо поговорить!" на телеканале "Россия-1"
Андрей Малахов Николай Галкин/ТАСС
Описание
Андрей Малахов
© Николай Галкин/ТАСС

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов добавлен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за участие в телемосте Киев - Москва, который накануне прошел в эфире канала "Россия-1".

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"Малахов Андрей Николаевич. Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) - так называемый телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованной антиукраинским пропагандистским каналом "Россия-1", - сказано на сайте.

Телеканал "Россия-1" 12 июля провел телемост Москва - Киев "Надо поговорить!". Участники программы призвали восстановить дружеские отношения между Украиной и Россией. Прямые включения с Украины шли в режиме видеозвонков, поскольку ранее украинскому телеканалу NewsOne, в студии которого должны были собраться гости передачи, пришлось отменить трансляцию из-за угроз в адрес журналистов. Программу провели ведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель.

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