МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российское правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Об этом сообщается в субботу на странице кабмина в Instagram.

"Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно", - говорится в публикации.

Согласно календарю, опубликованному кабмином, на Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, на День защитника Отечества - с 22 по 24 февраля, на Международный женский день - с 7 по 9 марта, на майские праздники - с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, на День России с 12 по 14 июня и 4 ноября в честь Дня народного единства.