Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокации на суде над его подзащитным

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Адвокат главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел страны с просьбой не допустить провокации в ходе судебного заседания над его подзащитным.

"Господин президент Украины Владимир Зеленский обращаюсь к вам как гаранту конституции Украины, относительно недопущения провокаций во время судебного заседания, направленные во вред имиджу Украины перед мировым сообществом", - написал он в субботу в Facebook.

Доманский также выразил надежду, что глава МВД сможет обеспечить надлежащее поведения всех собравшихся на суде. "Уважаемый Арсен Борисович, надеюсь полиция способна обеспечить надлежащее поведение собравшихся "вольных слушателей", а также предотвратить нарушение общественного порядка со стороны провокаторов, которые будут пытаться сорвать судебное заседание 15 июля 2019 года в Подольском районном суде города Киева, и принять все предполагаемые законом меры по привлечению "подстрекателей" к ответственности", - отметил он.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Подольский районный суд Киева 3 июля перенес на 15 июля заседание по делу Вышинского из-за замены группы прокуроров, которым теперь требуется время для изучения материалов дела, в том числе обвинительного акта.