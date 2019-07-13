Российские школьники получили четыре золотые медали на Международной физической олимпиаде

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сборная России завоевала четыре золотые и одну серебряную медали на Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

"14 июля в Тель-Авиве (Израиль) завершается 50-я Международная физическая олимпиада для школьников. Российская сборная завоевала в состязаниях четыре золотые и одну серебряную медали", - отмечается в сообщении. Золото взяли Григорий Бобков, Алексей Шишкин, Владимир Малиновский из московской школы № 1589, Андрей Панферов из школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Серебряную медаль получил Елисей Судаков из Вологодского многопрофильного лицея.

"В очередной раз российская команда показывает высокие результаты на Международной физической олимпиаде, и ни один наш участник не остается без медалей. Передаю слова благодарности ребятам, всему тренерскому штабу, который не первый год ведет блестящую подготовку. Важно, что в стране появляются федеральные проекты, позволяющие масштабировать подобный опыт углубленной подготовки, прежде всего речь об опорных школах РАН", - приводятся в сообщении слова министра просвещения России Ольги Васильевой.

Руководителем сборной выступил проректор по учебной работе и довузовской подготовке Московского физико-технического института (МФТИ) Артем Воронов, заместителями - доцент МФТИ Михаил Осин и ведущий инженер учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Виталий Шевченко. Подготовка проходила на базе МФТИ и Образовательного центра "Сириус".

В 50-й Международной физической олимпиаде приняли участие 384 школьника из 78 стран мира. Соревнования состояли из двух туров - теоретического и экспериментального. Работы участников оценивала международная комиссия, состоящая из представителей стран-участниц.

В 2018 году сборная Российской Федерации завоевала пять медалей на 49-й Международной физической олимпиаде для школьников, которая проходила в Лиссабоне (Португалия). Российские школьники также получили четыре золотые и одну серебряную награды. Обладатели медалей международных олимпиад имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.