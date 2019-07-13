Дума обсудит осенью закон о памятной дате свержения на Руси ордынского ига

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что в регионах страны на рассмотрении находится федеральный законопроект об установлении 11 ноября всероссийской памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Поскольку, по его словам, отклики сугубо положительные, то законопроект будет одобрен Госдумой, как предполагается, в осеннюю сессию.

Артамонов сказал это во время поездки в субботу к памятному месту на территории Калужской области, где произошло историческое событие: в октябре-ноябре 1480 года на берегах Угры русские войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата, равное по мощи нашествию Батыя в XIII веке, и свергли многовековое ордынское иго. 13 июля была предпринята масштабная попытка воссоздать события 539-летней давности с участием более 300 реконструкторов из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Калуги, Орла, Тулы, которые были одеты в исторические костюмы.

"В настоящее время Государственная дума рассматривает проект закона об установлении общероссийской памятной даты окончания Великого стояния на Угре, - сказал Артамонов. - Уверен, что этот закон будет принят в начале осенней сессии. Сейчас он находится на рассмотрении в регионах Российской Федерации и активно регионами поддерживается".

В поддержку установления памятной даты уже собрано более 100 тыс. подписей. Документ одобрен РАН, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. В пресс-службе правительства Калужской области ТАСС сообщили, что 10 июля в комитете по обороне в Госдуме состоялось обсуждение вопроса установления памятной даты, принято решение о рассмотрении законопроекта в осеннюю сессию 2019 года, в первом чтении - в сентябре.

Реконструкция событий

Сражение на Угре произошло из-за отказа Москвы платить Орде дань, и именно оно положило конец татаро-монгольскому игу на Руси. Многодневная военная кампания XV века, беспрецедентная по военной стратегии и тактике того времени, закончилась русской победой. Российское государство с центром в Москве обрело суверенитет. В честь этого события ежегодно на поле Великого стояния проводится фестиваль, собирающий тысячи участников не только из Калужской области, но и из соседних регионов.

В этот раз для погружения гостей исторического фестиваля в древнюю атмосферу по Угре проплыла средневековая ладья, на берегу работала артиллерия, которая впервые использовалась в сражении в 1480 году. В реконструкции были задействованы лошади из конюшен Московской и Калужской областей, которые адаптированы для участия в таких громких мероприятиях.

"Реконструкция - это не срежисированная система. Есть определенный сценарий, но на поле разворачивается сама жизнь. И в этом прелесть реконструкции: мы не можем предсказать, как повернется сражение, как это будет происходить", - сказал журналистам директор объединенных музеев Калужской области Виталий Бессонов, который занимался организацией военно-исторической реконструкции.

Во Владимирском скиту состоялось торжественное богослужение и крестный ход к памятному знаку, посвященному Великому стоянию. Потом гости могли посетить Музей-диораму "Великое Стояние на реке Угре", ознакомиться с интерактивными площадками. Местные умельцы провели для гостей мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, все желающие постреляли из лука и в средневековом облачении участвовали в рыцарских поединках.