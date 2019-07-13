"Билайн" сообщил о полном восстановлении услуг связи в Подмосковье

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мобильный оператор "Билайн" полностью восстановил работу своих служб в Московской области после кратковременного выхода из строя нескольких базовых станций, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

По информации "Билайна", в субботу некоторые абоненты Московской области, в частности из Чехова, Серпухова, Зарайска, Ступино и Серебряных прудов, наблюдали проблемы с доступом к услугам связи оператора.

"Сегодня в течение небольшого промежутка времени некоторые клиенты могли наблюдать ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи по причине короткого замыкания в системе кондиционирования, в результате которого вышли из строя несколько базовых станций. В настоящий момент все услуги для клиентов этих городов работают в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в "Билайн", неполадки в работе сети были лишь в Подмосковье, в остальных регионах услуги предоставлялись в полном объеме в течение всего дня.