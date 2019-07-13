Бастрыкину пожаловались на курсы по финансовой грамотности, приводящие к потере денег

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на местную компанию, которая под видом курсов по финансовой грамотности лишала граждан денег. Как сообщила журналистам представитель СК Светлана Петренко, жалоба была подана в ходе личного приема Бастрыкиным жителей Петербурга, Ленинградской области и Ярославля.

"Жительница Санкт-Петербурга рассказала о противоправных действиях руководства компании, организующей для населения бесплатные курсы по финансовой грамотности. Со слов заявительницы, организаторы обещают финансовую выгоду при размещении денежных средств на счете брокерской компании, однако после очередного пополнения счета участнику сообщается об утрате денег", - рассказала представитель СК.

В полиции, куда обращалась заявительница, неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела, в связи с чем она попросила Бастрыкина о передаче материалов в Следственный комитет.

Кроме того, глава СК поручил провести доследственную проверку по жалобе группы граждан на сотрудников медицинского центра. По словам заявителей, эти сотрудники под обманными предлогами убеждают подписывать кредитные договоры для оплаты лечения, которое фактически не проводится.

Начальник северного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" попросил дать надлежащую оценку действиям мужчины, обвиняемого в применении насилия а отношении начальника поезда, а также в хулиганстве на объекте железнодорожного транспорта. На момент совершения противоправных действий обвиняемый являлся адвокатом. "Кроме того, заявитель предложил выйти с законодательной инициативной: отнести к подследственности СК России расследование преступлений, связанных с хулиганскими действиями на транспорте общего пользования", - сообщила представитель СК. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководству Северо-западного следственного управления на транспорте СК проанализировать практику выявления таких преступлений.