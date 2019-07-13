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Путешественник Конюхов планирует три раза обойти вокруг света на яхте-гиганте

При этом Федор Конюхов не планирует заходить в порты

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов планирует побить девять мировых рекордов во время тройного кругосветного перехода на яхте-гиганте. Об этом он сообщил в субботу на встрече с жителями Севастополя.

"Сейчас я хочу построить большую яхту 76 м длины, чтобы обойти вокруг света и побить девять мировых рекордов. Я хочу три оборота сделать, не заходя в порты", - рассказал Конюхов.

Он уточнил, что все путешествие должно занять меньше 80 дней.

Путешественник добавил, что не меньше любит путешествия по воздуху, в том числе на воздушном шаре и самолете. И также планирует новые проекты.

К настоящему моменту 67-летний Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов обогнул Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны. В мае 2019 года он завершил одиночное плавание на весельной лодке через южную часть Тихого океана.

Теги
РоссияКонюхов, Федор Филиппович
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