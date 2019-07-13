В Египте открыли для посещения "ломаную" пирамиду

ТАСС, 13 июля. "Ломаная" пирамида древнеегипетского фараона Снофру (IV династия Древнего царства, правил приблизительно в 2613-2589 годах до нашей эры), расположенная в местечке Дахшур близ Каира, вновь, спустя более 50 лет, открыта для посещения публики. Об этом, как сообщила газета Egypt today, официально объявил с субботу на торжественной церемонии египетский министр по делам древностей Халед аль-Анани.

Сама пирамида, построенная 4,6 тыс. лет назад, является промежуточной стадией между мастабами, ступенчатыми пирамидами (ярчайшим их примером является сохранившаяся до наших дней в Саккаре пирамида Джосера) и гладкими пирамидами, наиболее грандиозные из которых (пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина) возвышаются и в наши дни на плато Гиза на южной окраине Большого Каира.

Высота сооружения фараона Снофру, который в истории известен как основатель "династии строителей пирамид", составляет 101 м. Теперь любой желающий сможет не только на расстоянии увидеть "излом" самой пирамиды, но и посмотреть ее изнутри. Туристам открыт доступ к двум погребальным камерам, к которым ведет узкий коридор длиной около 80 м. Кроме того, посетители некрополя в Дахшуре имеют возможность попасть и внутрь относительно небольшой, 18-м "боковой" пирамиды, построенной, как полагают египтологи, специально для супруги Снофру.

Главная особенность и уникальность пирамиды Снофру заключается в том, что первые 49 м все ее стороны сходятся под острым углом в 54 градуса, а затем резко сужаются и образуют подобие специально надстроенной крыши над ее основанием. По убеждению генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири, древние архитекторы были вынуждены принять такое решение после того, как в структуре начали появляться трещины. Угол схождения ребер был изменен, и пирамида "поломалась" почти посередине.

До сих пор ученые спорят, где был захоронен Снофру. Одни полагают, что его саркофаг был привезен именно в "ломаную" пирамиду, другие считают, что правитель Древнего Египта упокоился в другом, не менее величественном сооружении, расположенном в нескольких сотнях метрах - в Розовой (или Красной) пирамиде. Именно она стала первой гладкой пирамидой в истории Древнего Египта и послужила затем образцом для возведения подобных сооружений на плато Гиза, которые признаны одним из семи чудес света.