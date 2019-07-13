Новгородские школьники намерены организовать производство экопосуды из овощей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Команда новгородских школьников вместе с наставниками в рамках "Губернаторской школы" разработала проект по производству экопосуды из отходов овощного производства. Идею авторы планируют реализовывать через новгородские предприятия, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, сообщила в субботу ТАСС один из наставников команды, доцент Института сельского хозяйства и природных ресурсов новгородского университета Марина Коновалова.

"Мы можем стать первыми, кто сделает посуду из отходов овощного производства. Посуда будет приятной на ощупь, небьющейся, с разными ароматами, пищевые красители создадут разные цвета", - сказала Коновалова.

Она считает, что проект имеет реальный шанс привлечь финансовую поддержку новгородских предприятий. Работу с ними команда начнет, как только будет готова технологическая схема производства экопосуды, чтобы была возможность наглядно проиллюстрировать компаниям процесс создания продукта.

Глава региона Андрей Никитин, прибывший на защиту проектов, подчеркнул, что готов продвигать идею на федеральном уровне. "У нас сейчас создана госкомпания "Российский экологический оператор". Думаю, им тоже будут интересны проекты, связанные с экологией", - сказал губернатор.

Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову, решившему посетить Новгородскую область и послушать часть проектов, разработанных участниками летней школы, идея также показалась интересной, однако он попросил руководство региона обратить внимания и на проблему сбора мусора. "Здесь бы я посоветовал не пластиковую посуду запрещать, а начать раздельно собирать мусор. У нас 30%, наверное, мусора - это органический мусор, из которого эту посуду и нужно делать", - сказал Носков.

В рамках летней "Губернаторской школы" более 200 новгородских школьников и их наставники создали и представили 18 проектов. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Новгородской области.