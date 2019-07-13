Мировой рекорд установлен на велофестивале в честь Дня московского транспорта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал мировой рекорд, который установили в Москве участники велофестиваля по случаю Дня московского транспорта.

Как сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, ночной фестиваль начался у Кремля на Васильевском спуске с установки мирового рекорда. Более 2,6 тыс. человек встали рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда из людей, как напоминание о важности велосипедного движения, и рекорд был зафиксирован судьей Книги рекордов Гиннесса.

По словам Ликсутова, ночной велофестиваль в Москве, который прошел в столице в рамках Дня московского транспорта, собрал более 15 тыс. участников. "Более 15 тыс. участников проехали около 11 км мимо Кремля по ночным набережным, улицам и бульварам до Суворовской площади. Спасибо всем, кто сегодня вместе с нами отметил День московского транспорта и посетил ночной велофестиваль. Москвичи показывают, что готовы передвигаться по городу на велосипеде в любое время суток", - сказал заммэра.

Ночью, когда видимость на дороге снижается, Ликсутов призвал автомобилистов быть особенно внимательными, а велосипедистов обязательно использовать передние и задние фонари.

В День московского транспорта, который отмечался 13 июля, в столице прошел также парад ретротрамваев, выставка ретроавтомобилей и транспортный квест.

День московского транспорта - профессиональный праздник работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году, отмечается во вторую субботу июля. Праздник был посвящен 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.