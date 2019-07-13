В Ницце впервые после теракта 2016 года запустили салют в честь национального праздника

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Фейерверк в честь Национального праздника Франции запустили в ночь на воскресенье в Ницце впервые после теракта 2016 года. Соответствующую видеозапись разместил на своей странице в Twitter мэр этого южного города Кристиан Эстрози.

"Ницца возрождается с грандиозным фейерверком в честь Национального праздника. 60 тысяч зрителей на Английской набережной. Много эмоций, мысли о жертвах 14 июля 2016 года", - написал он. Многочисленные видео и фотографии салюта опубликовали и другие пользователи социальных сетей, выразив в комментариях слова поддержки семьям жертв теракта.

Главная тема представления в этом году - "Возрождение". Как пояснили в мэрии Ниццы, "это возвращение к жизни, сопровождающееся музыкой, которая вселяет надежду".

Решение организовать салют за день до официального праздника было принято по просьбе ассоциаций, представляющих интересы семей жертв теракта 14 июля 2016 года. Главные праздничные торжества, однако, пройдут, как и во всей стране, в воскресенье. Гостей города ждет обширная развлекательная программа на набережных, а также бесплатный концерт филармонического оркестра Ниццы в саду Альберта I.

В то же время, воскресные гулянья пройдут бок о бок с памятными церемониями. После концерта с Английской набережной в небо над городом устремятся 86 ярких лучей - ровно столько человек погибло три года назад в результате нападения террориста.

Также в этом году мэр города пригласил почтить память погибших мэра российского Беслана - Германа Хаутова. Его визит организован при поддержке Ассоциации солидарности с детьми Беслана и ее председателя Анри-Поля Фалавиньи.

Трагедия в Ницце

14 июля 2016 года в Ницце во время гуляний в честь Национального праздника на Английской набережной грузовик въехал в толпу людей, пришедших посмотреть салют. В результате атаки погибли 86 человек, в том числе двое граждан России, более 430 человек пострадали.

Полицейские застрелили водителя грузовика - француза тунисского происхождения Мохамеда Лахуаиедж Бухлеля. Президент Франции Франсуа Олланд в своем обращении к народу назвал случившееся террористическим актом. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".