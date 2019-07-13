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NBC: сбой в подаче электроэнергии произошел в Нью-Йорке

Отключение затронуло по меньшей мере 20 тысяч человек

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Масштабные сбои в подаче электроэнергии зафиксированы в нью-йоркском районе Манхэттен. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC.

По его данным, отключения электричества затронули в основном центральную и верхнюю часть Манхэттена. Поезда по некоторым линиям нью-йоркской подземки ходят с перебоями, уточняется в Twitter Транспортного управления города.

NBC подчеркивает, что отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 20 тыс. человек. Причины на данный момент уточняются.

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