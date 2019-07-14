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Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка

Причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной подстанции

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии. Об этом сообщается на сайте энергетической компании Con Edison, обслуживающей крупнейший американский мегаполис.

По ее данным, отключения электричества затронули в основном центральную и верхнюю западную части Манхэттена. Телеканал NBC отмечает, что причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы. Точные причины на данный момент устанавливаются.

Поезда по некоторым линиям нью-йоркской подземки ходят с перебоями, уточняется в Twitter Транспортного управления города. Вышли из строя светофоры на нескольких перекрестках, многие здания функционируют благодаря резервным генераторам.

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США
NBC: сбой в подаче электроэнергии произошел в Нью-Йорке
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