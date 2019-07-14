Число противников однополых браков в правящей партии Японии снижается

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Число противников однополых браков среди кандидатов на предстоящих выборах в верхнюю палату парламента Японии от правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ, снижается третий год подряд. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного общенациональной газетой Asahi.

Так, по данным опроса, на данный момент 36% кандидатов от ЛДП в той или иной мере выступают против концепции однополых браков. В 2016 году этот показатель находился на отметке в 60%, тогда как в 2017-м он снизился до 46%.

В то же время за однополые браки в той или иной мере выступили всего 9% кандидатов от правящей партии. При этом ни за, ни против оказались 55% респондентов. Больше всего сторонников однополых браков, по данным опроса, оказалось среди кандидатов от Коммунистической партии Японии (КПЯ) - 98%.

Японское законодательство не предусматривает заключение браков между людьми одного пола, действующая японская конституция определяет брак как союз мужчины и женщины. В то же время за последние годы множество городов и муниципальных образований начали регистрировать однополые браки. Такие свидетельства носят символический характер и не имеют правовой силы. Официальное правовое признание однополых браков в Японии требует изменения конституции, чего не происходило еще ни разу с момента ее принятия в 1945 году - внесение изменений в конституцию требует проведения общенационального референдума, для созыва которого его инициатору необходимо иметь две трети голосов в обеих палатах национального парламента.

Выборы в верхнюю палату парламента Японии намечены на 21 июля. По данным последних социологических опросов, уверенную победу на них одержат правящая ЛДП и ее ближайший союзник - партия "Комэйто".