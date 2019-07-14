Более 44 тыс. человек привиты от гепатита в Иркутской области

ТАСС, 14 июля. Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию более 44 тыс. человек против гепатита А в паводковой зоне Иркутской области. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"На 13.07.2019 привито из числа групп риска против вирусного гепатита А - 44096 человек, против брюшного тифа - 700 человек, против дизентерии Зонне - 2458, охвачено фагированием - 10511 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках контроля за качеством питьевой воды были исследованы 1663 пробы. Кроме того, в пунктах временного размещения сотрудники проверили 331 пробу пищевых продуктов и готовых блюд, 114 проб воды, 2258 смывов и 131 пробу дезинфекционных средств. "Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, запас бутилированной воды имеется", - информировал Роспотребнадзор.

Вспышек заболеваний в зоне паводков не зафиксировано, санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная, отметили в ведомстве. В целях профилактики инфекционных болезней продолжается иммунизация населения, а также ведется активная разъяснительная работа.