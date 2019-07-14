Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова

ТАСС, 14 июля. Российский путешественник Федор Конюхов и его команда планируют в 2020 году поднять со дна Желтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего вместе с кораблем во время русско-японской войны, и захоронить их в новом храме Минобороны РФ в Подмосковье, сообщил ТАСС сын Федора Оскар Конюхов.

Ранее сообщалось, что Конюхов намерен принять участие в экспедиции к месту крушения броненосца "Петропавловск" в Желтом море. Именно там при крушении этого корабля в 1904 году погиб адмирал Макаров.

"Планируются погружение к броненосцу "Петропавловск", где находятся останки Макарова и [знаменитого русского художника Василия] Верещагина. В планах - поднять их останки и перезахоронить в России. Причем адмирала Макарова - в новом строящемся храме Министерства обороны", - рассказал Конюхов-младший.

По его данным, экспедиция планируется в 2020 году. "[Федор Конюхов] планирует проект со своей командой, с партнерами. Сейчас ведутся переговоры с китайской стороной", - добавил собеседник агентства.

Степан Осипович Макаров - выдающийся русский флотоводец, государственный и научный деятель. Он был единственным из русских флотоводцев, которому довелось послужить на всех четырех наших флотах: Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском и Северном. С началом русско-японской войны адмирал Макаров, находившийся в Кронштадте, был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. Во время одного из сражений 31 марта 1904 года броненосец "Петропавловск", на котором держал свой вымпел адмирал Макаров, подорвался на японских минах. На этом же корабле погиб знаменитый художник Василий Верещагин.

К настоящему моменту 67-летний Федор Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В мае 2019 года он завершил одиночное плавание на весельной лодке через южную часть Тихого океана, а сейчас готовится к тому, чтобы в первой половине сентября впервые осуществить перелет из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями. 5-6 июля Конюхов совершил первый в истории перелет на экспериментальном самолете "Летающая лаборатория" по маршруту Московская область - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодарский край - Евпатория.