Власти планируют сделать Хайнань инновационным образовательным центром

ХАЙКОУ /Китай/, 14 июля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань должна стать международным центром, а также экспериментальной зоной для развития инноваций в области образования. Такое положение содержится в разрабатываемом Министерством образования КНР и правительством провинции плане действий по развитию образования на острове, пишет местный портал "Наньхайван".

План действий предусматривает координацию между образовательными и научными структурами в целях создания образовательного кластера с интеграцией промышленности, образования и науки, а также строительство платформы для продвижения высшего образования в регионе.

Разрабатываемый властями план содержит положение о необходимости повышения уровня и качества образования в интересах народа, продвижения базового образования и активизации развития профессионального образования на Хайнане, совершенствования механизма подготовки преподавательского состава, а также создания демонстрационной зоны образования в области экологии на острове. Указывается и важность совершенствования системы финансирования образовательных процессов наряду с продвижением международных проектов.

В плане действий обращается внимание и на важность укрепления общей руководящей роли Коммунистической партии Китая в образовании, оптимизации институциональной среды для продвижения процесса реформ и открытости на этом направлении, создания современной инновационной системы управления в сфере образования.

Все вышеперечисленное, пишет портал, должно послужить реализации планов властей по повышению привлекательности острова и созданию бренда "Учеба на Хайнане", что позволит увеличить число обучающихся в провинции иностранных студентов.