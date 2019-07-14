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Паводок в Иркутской области

Власти Иркутской области планируют создать парк на подтопленной территории Тулуна

Губернатор региона Сергей Левченко сообщил, что никаких капитальных зданий на этом месте строить не будут

ТАСС, 14 июля. Власти Иркутской области планируют обустроить лесопарковую территорию со спортивными площадками и дорожками в подтопленной во время паводка части города Тулуна, сообщил в воскресенье журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

Тулун сильнее всего пострадал от паводков в Иркутской области. По данным на утро воскресенья, там остаются подтопленными 67 жилых домов.

"Так как принято решение о том, что никаких капитальных зданий [на подтопленной территории в Тулуне] строить не будут, то самый лучший вариант, который я предложил администрации города, - сделать там лесопарковую зону со спортивными сооружениями, дорожками и так далее. Это предложение принято и сейчас прорабатывается", - сказал Левченко, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, сейчас идет работа по переводу этих земель в категорию затопляемых.

"В Тулуне есть [официально утвержденные] затопляемые территории, они определены по прежним наводнениям. <...> Того, что произошло, нет ни в статистике, ни в истории, и мы, исходя из этого опыта, должны увеличить зону подтопления", - пояснил губернатор.

Он отметил, что процесс перевода земель сложен, но "правительственная комиссия во главе с Виталием Леонтьевичем Мутко нас поддерживает, необходимые поручения даны Минприроды России и Росводресурсам".

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов. Без электричества остались более 27 тыс. человек в 40 населенных пунктах области. Из-за половодья пострадала инфраструктура электроснабжения, энергетикам потребовалось более двух недель на ее восстановление.

Теги
Иркутская областьПаводок в Иркутской области
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