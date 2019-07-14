Власти Иркутской области планируют создать парк на подтопленной территории Тулуна

ТАСС, 14 июля. Власти Иркутской области планируют обустроить лесопарковую территорию со спортивными площадками и дорожками в подтопленной во время паводка части города Тулуна, сообщил в воскресенье журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

Тулун сильнее всего пострадал от паводков в Иркутской области. По данным на утро воскресенья, там остаются подтопленными 67 жилых домов.

"Так как принято решение о том, что никаких капитальных зданий [на подтопленной территории в Тулуне] строить не будут, то самый лучший вариант, который я предложил администрации города, - сделать там лесопарковую зону со спортивными сооружениями, дорожками и так далее. Это предложение принято и сейчас прорабатывается", - сказал Левченко, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, сейчас идет работа по переводу этих земель в категорию затопляемых.

"В Тулуне есть [официально утвержденные] затопляемые территории, они определены по прежним наводнениям. <...> Того, что произошло, нет ни в статистике, ни в истории, и мы, исходя из этого опыта, должны увеличить зону подтопления", - пояснил губернатор.

Он отметил, что процесс перевода земель сложен, но "правительственная комиссия во главе с Виталием Леонтьевичем Мутко нас поддерживает, необходимые поручения даны Минприроды России и Росводресурсам".

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов. Без электричества остались более 27 тыс. человек в 40 населенных пунктах области. Из-за половодья пострадала инфраструктура электроснабжения, энергетикам потребовалось более двух недель на ее восстановление.