Новые дома для пострадавших от паводка в Иркутской области построят до октября 2020 года

ТАСС, 14 июля. Новые дома для жителей Иркутской области, которые потеряли жилье во время летнего паводка, будут построены до октября 2020 года. Об этом в воскресенье журналистам сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

"Думаю, что после того, как генплан [в муниципалитетах] будет утвержден и люди выберут для себя проекты индивидуальных домов, мы должны в спокойном порядке, у нас впереди зима, [дома построить]. Срок - примерно до октября следующего года. <...> До этого времени люди будут жить в пунктах долговременного пребывания - это и санатории, и общежития. Мы постарались, чтобы эти места были комфортными", - сказал Левченко.

Губернатор отметил, что поручил составить список льготников, дома для которых будут строить в первую очередь, - это многодетные семьи, инвалиды и пожилые люди.

Власти Иркутской области создают дирекцию, которая будет заниматься всеми функциями заказчика, помогать составлять договоры со строителями, контролировать ход работ. Структура будет подчиняться министерству строительства области, ее должны зарегистрировать 15 июля.

Левченко также сообщил, что жители Иркутской области, решившие строить новые частные дома, а не переезжать в квартиры, смогут получить для этого по 15 соток.

"Будет 15 соток дано для каждого человека под индивидуальное жилищное строительство. Каждый человек, который будет иметь право и захочет, чтобы у него был свой дом, сможет выбрать из тех вариантов, которые предложат строительные организации, их будет, как минимум, три. Сами дома будут построены строителями за государственный счет. Надворные постройки, бани жители при необходимости достроят сами", - сказал он.

Кроме того, для пострадавших будут покупать жилье на вторичном рынке и в новых многоквартирных домах. "Человек подбирает себе помещение, которое соответствует нормам, и мы его покупаем. Есть люди, которые готовы выезжать в другие населенные пункты Иркутской области, это их право. В основном люди, с которыми я разговаривал, хотят переехать либо в Иркутск, либо в Братск", - добавил губернатор.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести.