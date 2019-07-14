Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия высоко ценит значение отношений с Францией для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, две страны могут успешно сотрудничать в политической, торгово-экономической и других сферах. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, направленной французскому лидеру Эмманюэлю Макрону по случаю Национального праздника.

"Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов. В. В. Путин выразил уверенность, что, опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - говорится в тексте поздравления, которое приводит в воскресенье пресс-служба Кремля.

Традицию ежегодно отмечать Национальный праздник Франция ведет с 1880 года. Республика проводит его 14 июля. Обычно этот день связывают с двумя датами - штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции как символом свержения абсолютизма, а также с отмеченным год спустя, 14 июля 1790 года, Праздником Федерации. Он был задуман инициаторами как "День национального единства".