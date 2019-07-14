{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент высоко оценил значение отношений между Россией и Францией для обеспечения безопасности и стабильности в Европе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия высоко ценит значение отношений с Францией для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, две страны могут успешно сотрудничать в политической, торгово-экономической и других сферах. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, направленной французскому лидеру Эмманюэлю Макрону по случаю Национального праздника.

"Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов. В. В. Путин выразил уверенность, что, опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - говорится в тексте поздравления, которое приводит в воскресенье пресс-служба Кремля.

Традицию ежегодно отмечать Национальный праздник Франция ведет с 1880 года. Республика проводит его 14 июля. Обычно этот день связывают с двумя датами - штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции как символом свержения абсолютизма, а также с отмеченным год спустя, 14 июля 1790 года, Праздником Федерации. Он был задуман инициаторами как "День национального единства".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
Паводок в Иркутской области
Новые дома для пострадавших от паводка в Иркутской области построят до октября 2020 года
Губернатор региона Сергей Левченко отметил, что те, кто решит строить новые частные дома, а не переезжать в квартиры, смогут получить для этого по 15 соток 
Читать полностью