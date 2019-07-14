На Елисейских полях начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Традиционный военный парад начался в воскресенье утром на Елисейских полях. Трансляцию мероприятия, проводимого в день Национального праздника страны, ведут основные французские телеканалы, в частности TF1 и France 2.

Парад принимает президент и верховный главнокомандующий Эмманюэль Макрон. Покинув Елисейский дворец, он торжественно объехал выстроенные войска и поднялся на гостевую трибуну.

Всего по Елисейским полям пройдут в воскресенье 4,3 тыс. военных, проедут 237 всадников и 196 бронемашин. Над главной артерией французской столицы пролетят 69 самолетов и 39 вертолетов. Особое внимание будет уделено техническим инновациям в армии. Перед началом парада целый ряд военных роботов и беспилотных летающих устройств был продемонстрирован перед главной трибуной.

Главная тема парада - военное сотрудничество стран Евросоюза, в частности в рамках выдвинутой год назад Макроном Европейской инициативы вмешательства. В этой программе, предусматривающей совместные действия в случае чрезвычайных военных и гуманитарных кризисов, участвуют вместе с Францией 10 стран. Именно их представители открыли парад, пронеся по Елисейским полям свои военные эмблемы.

На трибуне вместе с французским президентом находятся лидеры европейских стран, в частности канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Саули Ниинистё. НАТО представлена генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. В Париж прибыл и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Великобританию вместо премьер-министра Терезы Мэй представляет глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон.