Bild: Минздрав Германии хочет ввести обязательные прививки от кори в приютах для беженцев

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения ФРГ хочет ввести обязательную вакцинацию от кори не только в школах и детских садах, как сообщалось ранее, но и в приютах для беженцев. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета Bild am Sonntag.

"Мы хотим защитить от кори как можно больше детей", - сказал министр.

Минздрав подготовил предложения по обязательной вакцинации от кори в конце апреля. Ведомство считает, что дошкольников, не имеющих прививки от этого заболевания, нужно исключать из детских садов, а их родителей - штрафовать на сумму до €2,5 тыс. Изначально приюты для беженцев в документе не упоминались.

Правительство рассмотрит инициативы Минздрава в ближайшую среду. Если они будут приняты, то законопроект будет обсуждать парламент.

Актуальность темы для ФРГ

Дискуссия о вакцинации детей ведется в Германии уже на протяжении полугода. Проблема в том, что в Европе в этом году существенно выросла заболеваемость корью, и под угрозой оказались дети, чьи родители выступают против прививок. Немецкие законы не обязывают вакцинировать детей. Ранее обязательной была лишь прививка против оспы, но только в Западной Германии и только до 1976 года. В ГДР, напротив, вакцинация против ряда заболеваний была обязательной вплоть до падения Берлинской стены.

В этом году в одной из школ германского города Хильдесхайм (земля Нижняя Саксония) после вспышки там кори временно отстранили от занятий учеников, не сделавших прививку.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному в конце февраля страховой компанией Die Schwenninger, подавляющее большинство жителей Германии считают, что властям необходимо законодательно обязать родителей вакцинировать детей. 87% респондентов выступили за обязательную вакцинацию в возрасте от 2 до 6 лет, 81% полагает, что прививки необходимо делать еще и детям школьного возраста, а 73% участников исследования хотели бы обязать общество прививать также грудных детей. В целом 77% немцев хотели бы, чтобы в Германии ввели обязательную вакцинацию хотя бы для одной из возрастных групп.