Российская сборная стала третьей в неофициальном зачете Международной физической олимпиады

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Сборная России заняла третье место в неформальном зачете на завершающейся в воскресенье 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель сборной РФ, проректор по учебной работе и довузовской подготовке Московского физико-технического института Артем Воронов.

В воскресенье состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнования. "Официально это запрещено, но мы все равно считаем. Ситуация такая, что, по протоколам, пять золотых медалей - у китайцев, пять золотых медалей - у корейцев, а дальше уже идет Россия с четырьмя золотыми медалями и одной серебряной", - сказал Воронов.

Он отметил, что "олимпиада была прекрасно организована". "Все сделано на высшем уровне, очень гостеприимно. Задачи очень качественные, они именно физические и проверяют именно физические навыки, свидетельствуют, насколько ребенок понимает физику, проверяют его физическую интуицию", - пояснил он. "Это очень важно, поскольку речь идет о топовой олимпиаде, и эта - одна из лучших. А я много лет занимаюсь олимпиадами", - добавил руководитель сборной России.

По словам Воронова, "четыре золотых медали и одна серебряная - это примерно тот уровень, на котором Россия выступает ежегодно последние пять лет". "Это хороший результат, и все школьники довольны этим результатом. Они показали, на что они способны и на что способна российская система образования", - подчеркнул Воронов.

Золото на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве взяли россияне Григорий Бобков, Алексей Шишкин и Владимир Малиновский из московской школы №1589, а также Андрей Панферов из школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Серебряную медаль получил Елисей Судаков из Вологодского многопрофильного лицея.

Международные физические олимпиады

В 50-й Международной физической олимпиаде, проходившей с 7 по 14 июля в Тель-Авиве, приняли участие 384 школьника из 78 стран мира. Соревнования состояли из двух туров - теоретического и экспериментального. Работы участников оценивала международная комиссия.

В 2018 году сборная РФ завоевала пять медалей на 49-й Международной физической олимпиаде для школьников, которая проходила в Лиссабоне (Португалия). Российские школьники также получили четыре золотые награды и одну серебряную.

Обладатели медалей международных олимпиад имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.