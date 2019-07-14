Власти Петербурга запросили справку о заслугах Бориса Стругацкого для установки мемориала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга потребовал справку о заслугах писателя-фантаста Бориса Стругацкого, чтобы установить мемориальную доску на его доме. Как пояснили ТАСС в воскресенье в комитете, наличие справки требуется городским законом и позволит исключить ошибки на памятной доске.

О требовании предоставить такую справку сообщил в воскресенье депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Вишневский написал, что запросил справку в Союзе писателей Петербурга и ему дали ответ, что справку напишут.

"Закон "О мемориальных досках в Санкт-Петербурге" принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга. В его статье перечислены требования к предложению об установке доски. Так, оно должно содержать копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги выдающейся личности. Применительно к выдающимся личностям требования об обоснованиях кажутся смехотворными и, возможно, даже оскорбительными. Но эти требования нужны, чтобы исключить ошибки, неверные трактовки и при любых претензиях подтвердить документами каждое слово, высеченное на доске", - сказал представитель комитета.

Он отметил, что Борис Стругацкий также был сценаристом и переводчиком и после установки доски у граждан могут возникнуть претензии - почему эти заслуги не обозначены на ней. "В биографиях выдающихся людей почти всегда есть нюансы - использование псевдонимов, спорные сведения о дате или месте рождения", - отметили в комитете, добавив, что все написанное на доске должно быть подтверждено документами.

Борис Стругацкий родился в Ленинграде в 1933 году. Совместно со своим братом Аркадием он написал ряд известных произведений - "Обитаемый остров", "Малыш", "Парень из преисподней", "Пикник на обочине" и другие. Некоторые произведения Стругацких были экранизированы - по "Обитаемому острову" режиссер Федор Бондарчук снял одноименный фильм в двух частях, а "Пикник на обочине" лег в основу картины режиссера Андрея Тарковского "Сталкер". Борис Стругацкий жил в Ленинграде в доме на улице Победы. Умер в 2012 году.