В Перми более 30 человек впервые переплыли реку Каму на дистанции два км

ПЕРМЬ, 14 июля. /ТАСС/. Соревнования по плаванию в открытой воде "Kama Swim 2019" впервые прошли в воскресенье в Перми. В массовом заплыве приняли участие более 30 человек, как опытные спортсмены, так и любители, они переплыли реку Каму с правого берега на левый, дистанция составила два километра, сообщил журналистам организатор мероприятия Антон Толмачев.

"Ветераны здесь, молодые ребята. 39 заявилось, 34 стартовало, люди, которые регулярно занимаются спортом. [Заплыв через Каму] впервые в таком формате, самое большое количество участников, электронный хронометраж, и мы сделали настоящий городской праздник. [Дистанция] два километра по прямой", - сказал он.

По словам Толмачева, безопасность пловцов на воде обеспечивали спасатели, городская инспекция по маломерным судам и каякеры.

Как рассказал ТАСС еще один организатор заплыва Станислав Кропоткин, во время заплыва участникам было запрещено близко приближаться к каякеру и держать его за лодку, за это, по правилам соревнований, могли дисквалифицировать. Пловцы плыли в гидрокостюмах, поскольку температура воды в Каме в воскресенье зафиксирована на отметке около 17 градусов. "Нюансы - вода 16,8 градуса, они в гидрокостюмах, потому что до 18 градусов нельзя плавать без костюмов", - пояснил Кропоткин.

Первым к финишу пришел, все же, мастер спорта по плаванию Денис Денисов, ему удалось переплыть Каму за 24 минуты.

"На той стороне очень легко, я пловец с опытом, там течение меньше, чем под конец. Сносило течением, ориентировался на лодки и белый бордюрчик. Пришел доказать себе, что после профессиональной карьеры еще что-то могу, сейчас не тренируюсь. А вода, на самом деле, не сказал, чтобы холодная, на это перестаешь обращать внимание после метров 500, наверное, больше страдаешь от течения", - поделился с журналистами после заплыва Денисов.

"Kama Swim 2019"

"Kama Swim 2019" - первый в Перми массовый официальный безопасный заплыв через Каму. Это главная река Пермского края и одна из крупнейших в Европейской России, ее длина составляет 1805 км, из них 910 км протекают по Пермскому краю. Кама - крупнейший левый приток Волги.