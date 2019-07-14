Ростуризм призвал соблюдать условия безвизовых поездок в Южную Корею

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ростуризм предупредил об увеличении числа отказов россиянам во въезде в Южную Корею из-за нарушений условий безвизовых поездок. Соответствующее сообщение в воскресенье опубликовано на сайте ведомства.

"В последнее время заметно увеличилось количество российских граждан, которым иммиграционная служба Республики Корея отказывает во въезде в страну. При этом практически все случаи отказа касались лиц, выдававших себя за туристов, но в действительности пытавшихся въехать в Южную Корею с целью занятия нелегальной трудовой деятельностью, воспользовавшись возможностями безвизового режима, установленного между Россией и Республикой Корея в соответствии с межправительственным соглашением о взаимной отмене визовых требований от 13 ноября 2013 года" - говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что соглашение не предусматривает безвизовый въезд в Южную Корею для желающих получить работу, поступить в университет или жить в стране постоянно.

Для противодействия нелегальной миграции власти проводят выборочные проверки документов и избирательный опрос въезжающих в страну. Туристов могут попросить показать обратный билет, бронь гостиницы, а также доказать наличие средств, достаточных для пребывания в течение указанного времени. При отсутствии необходимых документов власти могут отказать во въезде.

"В этой связи хотели бы обратить внимание лиц, планирующих посетить Республику Корея, на необходимость тщательного соблюдения требования российско-корейского соглашения о безвизовых поездках", - отмечают в Ростуризме.