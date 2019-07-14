В Ницце при участии представителей России прошла церемония памяти жертв теракта 2016 года

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Церемония памяти жертв теракта, произошедшего 14 июня 2016 года во время праздничного салюта на набережной Ниццы, состоялась в воскресенье в этом крупнейшем городе Лазурного берега Франции. Как сообщил корреспонденту ТАСС президент французской Ассоциации "Солидарность - Дети Беслана" Анри-Поль Фалавинья, она прошла на территории муниципального музея на вилле Массена с участием мэра Ниццы Кристиана Эстрози и многочисленных жителей приморского города.

"Хочу также отметить присутствие на этой волнующей церемонии посла России во Франции Алексея Мешкова и делегации российского города Беслана - мэра города Германа Хаутова, а также его предшественника Маирбека Хубаева", - сказал Фалавинья. По его мнению, "встреча мэров двух этих городов глубоко символична, ведь жители городов пострадали от рук террористов, бросивших вызов как Франции, так и России".

В интервью корреспонденту ТАСС Герман Хаутов отметил, что делегация Беслана подарила Эстрози "традиционный кавказский рог изобилия, а также книгу, рассказывающую о теракте 2004 года". В ответ французский мэр преподнес модель воздвигнутого памятника жертвам теракта в Ницце.

"Для нас большая честь быть в эти траурные дни в Ницце, возможность проявить солидарность с городом, пострадавшим от трагических событий 2016 года, разделить его горесть. Нам это не чуждо, мы знаем, что такое горе от потери близких, потому что сами столкнулись с такой бедой в 2004 году. Тогда все мировое сообщество оказало нам поддержку и выразило солидарность", - сказал мэр Беслана.

Он сообщил, что в ходе переговоров с Эстрози, "которые прошли в дружественной атмосфере", мэр Ниццы высказал свои искренние чувства дружбы к России и ее народу". Эстрози особо подчеркнул, что "дорожит отношениями с российской стороной".

Свечи и цветы

В ходе церемонии, состоявшейся на вилле Массена, к находящемуся там мемориалу родственники погибших возложили белые цветы и зажгли 86 свечей - именно столько людей из разных стран, в том числе и России, погибли в результате теракта в Ницце. Их имена были зачитаны на церемонии.

"Мы требуем, чтобы в Ницце был создан общенациональный мемориальный музей борьбы против терроризма", - заявила на церемонии Анн Мюрис, представляющая семьи пострадавших. "Мы ничего и никого не забудем. Погибшие навечно присутствуют в нашей жизни. Создание мемориального музея - это дело чести", - заверил, выступая перед собравшимися, мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

В субботу вечером в Ницце впервые после теракта был проведен салют, посвященный Национальному празднику Франции. В воскресенье в городе пройдет парад, состоится большой концерт классической музыки. Ближе к ночи на Английской набережной, где произошел теракт, в небо устремятся 86 лучей света в память о погибших.

Трагедия в Ницце

14 июля 2016 года в Ницце тяжелый грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной, где в тот момент находились тысячи людей, пришедшие посмотреть на фейерверк по случаю Национального праздника Франции. Под колесами многотонной машины погибли 86 человек, в том числе двое граждан России, ранения получили еще 458. Теракт был совершен выходцем из Туниса Мохамедом Лахуайеджем Бухлелем, который был ликвидирован полицейскими после того, как им удалось остановить машину, давившую людей.

Спустя несколько дней после атаки ответственность за происшедшее взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), которая заочно объявила террориста "своим солдатом". Власти Французской Республики после случившегося продлили срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после парижских терактов 13 ноября 2015 года в Париже, еще на шесть месяцев.