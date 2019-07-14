Около 1 тыс. человек принимают участие в несанкционированном митинге в центре Москвы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Несанкционированная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", проходящая в воскресенье в центре Москвы, собрала около 1 тыс. участников. Такие данные в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В несогласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан", - сказали в ведомстве.

Как сообщает корреспондент ТАСС, участники митинга собрались около 14:00 мск в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы, а затем до здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. Задержаний в ходе акции не было.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях и Telegram-каналах появились сообщения о встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы в Новопушкинском сквере. Прокуратура Москвы предупредила организаторов этой акции о негативных последствиях. Как пояснили в надзорном ведомстве, мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не согласовано. В этой связи прокурор Центрального административного округа вынес предостережения организаторам встречи Дарье Бесединой, Анастасии Брюхановой, Юлии Галяминой, Кириллу Гончарову, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Максиму Круглову, Дмитрию Клочкову, Сергею Митрохину, Елене Русаковой, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Сергею Цукасову, Роману Юнеману, Константину Янкаускасу, Илье Яшину о недопустимости нарушения действующего законодательства и об ответственности в случае его нарушения. Аналогичное предупреждение сделал департамент региональной безопасности и противодействии коррупции Москвы.

По словам одного из организаторов акции Дмитрия Гудкова, на эту встречу в Facebook зарегистрировались более трех тыс. человек.