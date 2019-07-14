Около 300 волонтеров будут помогать верующим у мощей Петра и Февронии в Москве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 300 волонтеров будут помогать верующим, желающим поклониться мощам святых Петра и Февронии, которые в воскресенье доставили из Мурома в столичный храм Христа Спасителя на неделю. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

"У нас есть действительно очень большой опыт проведения подобных акций, я должен вам сказать, что город готов, в Москве создан штаб по организации доступа к мощам, у нас организовано медицинское обеспечение, естественно, будет обеспечен общественный порядок, работают около 300 волонтеров. Поэтому все, что нужно для того, чтобы люди спокойно могли прийти сюда, в храм Христа Спасителя, и поклониться мощам, все организовано", - сказал Сучков.

В свою очередь пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков отметил, что несмотря на то, что мощи Петра и Февронии находятся не очень далеко, не каждый может позволить себе поездку в Муром.

"Далеко не каждый москвич, не каждый человек, живущий в России, может доехать до Мурома и поклониться этой замечательной святыне. А поклониться этой святыне надо, потому что мы молимся святым Петру и Февронии об укреплении наших семей, о поддержке брака, о том, чтобы эти святые укрепляли нас в это очень непростое время, когда главная ценность общества - семья - подвергается разрушению и какой-то деформации", - сказал Волков.

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии Муромских будут доступны для верующих в храме Христа Спасителя с 15 по 21 июля с 08:00 до 20:00. Очередь желающих поклониться святыне будет формироваться на Пречистенской набережной, при большом количестве паломников она будет начинаться от станции метро "Парк культуры". При небольшом количестве верующих путь к мощам Петра и Февронии будет начинаться от станции метро "Кропоткинская", которая расположена возле храма Христа Спасителя.

Покровители семьи и любви

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.