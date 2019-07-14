Слепки зубов, рупор и гитара. Что забывают пассажиры в московском метро

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена забыли в подземке в июне более 840 различных вещей, в том числе дипломную работу, слепки зубов, губную гармошку и рупор. Об этом в воскресенье сообщается в пресс-релизе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В июне пассажиры московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) оставили на станциях и в вагонах поездов более 840 различных предметов, это почти на 10% меньше, чем в предыдущем месяце. Среди необычных вещей, обнаруженных в метро в июне, - дипломная работа по международному таможенному сотрудничеству, стоматологические слепки зубов, губная гармошка, рупор и гитара", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в июне более 450 предметов было возвращено владельцам, почти 300 вещей пассажирам вернули на станциях метро, и свыше 160 они забрали со склада забытых вещей метрополитена на станции "Котельники", куда поступают все обнаруженные в вестибюлях, вагонах и на станциях предметы.

"Часто в метро в июне оставляли сезонный транспорт - самокаты, скейтборды, велосипеды, самыми распространенными находками по-прежнему остаются детские коляски, чемоданы, рюкзаки и дорожные сумки с вещами. Кроме того, в прошлом месяце пассажиры теряли сумки-холодильники, переноску для животных, часы, зонты и украшения", - сообщается в пресс-релизе.

Всего с начала 2019 года на склад забытых вещей перенаправили более 5 тыс. предметов. Вещи хранятся на складе полгода с момента регистрации заявления о находке. При получении своей вещи пассажиру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и заполнить заявление.