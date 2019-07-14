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В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

О причинах неполадок информации пока нет
Навигационная система Galileo EPA/ESA
Описание
Навигационная система Galileo
© EPA/ESA

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает в воскресенье уже четвертый день. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ее оператора European GNSS Service Centre.

Проблемы с Galileo возникли в четверг - утром навигационная спутниковая система перестала функционировать. Ею невозможно пользоваться до сих пор. Причины сбоя пока не сообщаются.

В ночь на воскресенье оператор навигационной спутниковой системы признал, что произошел сбой в ее работе. Galileo не может обеспечить работу пользователей, а эксперты и обслуживающий персонал не могут определить, в какие сроки удастся устранить неполадки.

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