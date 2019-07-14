Более 3,6 млн карт "Тройка" приобрели пассажиры транспорта Москвы с начала года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 3,6 млн карт "Тройка" приобрели пассажиры московского транспорта с начала года, что почти на миллион больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Более 3,6 млн карт "Тройка" приобрели пассажиры в январе-июне этого года, что почти на миллион больше, чем за первое полугодие 2018 года. Все больше пассажиров предпочитают пользоваться картой "Тройка", оплачивая проезд в городском транспорте", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем падает популярность бумажных билетов "Единый": в этом году пассажиры приобрели 34,8 млн таких проездных - на 4,1 млн меньше, чем с января по июнь 2018 года.

"Сегодня "Тройкой" оплачивают проезд более 90% пассажиров метро, Московского центрального кольца и наземного транспорта. Всего с 2013 года реализовано более 26 млн карт. Благодаря "Тройке" мы экономим деньги на печати бумажных билетов, это позволяет сохранять природу. Карта надежна и устойчива к внешним воздействиям, поэтому хранить билеты на ней практичнее", - добавил Ликсутов.

Кроме привычных синих "Троек", Московский метрополитен традиционно выпускает тематические серии проездных, посвященные значимым событиям. Например, в этом году в продажу поступали карты к 120-летию московского трамвая и 5-летию проекта "Активный гражданин". В 2017 году в столичном метро были разработаны и внедрены новые формы карты "Тройка" - в виде брелоков, браслетов и колец. Основная идея была в том, чтобы такие аксессуары помогали пассажирам экономить время: не искать в сумке или кармане проездной перед проходом через турникет.